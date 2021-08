Rocchetta e Croce. Escursionisti avvistano due caprioli

Due escursionisti che si stavano arrampicamdo sulla vetta del Monte Maggiore a 1037 metri hanno avvistato due caprioli. Si tratta del secondo caso in pochi giorni quando a Capua un cucciolo resto’ impigluato nella rete di un cancello. I caprioli come altri animali selvatici si stanno urbanizzando alla ricerca di cibo e di acqua nei centri abitati, ma l’avvistamento dei due escursionisti e’ avvenuto in alta montagna. “Ce li siamo trovati davanti mentre percorrevamo la cresta della vetta in direzione della valle del ‘Trabucco’ sul versante nord. Sono fuggiti, per sparire nella folta vegetazione, cosi’ come erano appariti”, fa sapere D.D. l’escursionista di Calvi Risorta.