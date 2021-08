Monte Maggiore. Distrutto dalle fiamme il versante sud ovest dei monti Trebulani

Un vasto incendio ha bruciato il Monte Maggiore e i Monti Trebulani. L’incendio e’ stato appiccato nella mattinata di sabato 14 agosto nel versante sud in strade interpoderali del comune di Giano Vetusto. Il fuoco, alimentato da un forte scirocco ha, nell’arco della giornata, bruciato tutta la folta vegetazione dei monti Trebulani, arrivando a lambire gli eremi di San Salvatore. Bruciati i sentieri di trekking. Solo qualche giorno fa nell’area erano stati avvistati dei caprioli.

I mezzi di pronto intervento delle protezioni civili di Calvi Risorta, Pignataro, Capua e della Forestale non hanno potuto far altro che circoscrivere le fiamme affinche’ non raggiungessero i centri abitati. Paura nel pomeriggio per gli abitanti di Rocchetta e Croce. Il cimitero del piccolo comune e’ stato circondato dalle fiamme. I mezzi di soccorso aerei erano impegnati su altri fronti e il loro intervento e’ stato possibile con notevole difficolta’, quando le fiamme avevano gia’ bruciato quasi tutti gli ettari di bosco del Monte Maggiore.