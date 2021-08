Limitiamo la burocrazia e incentiviamo la cura

(Francesca Accetta) La burocrazia è una forma di limitazione della libertà personale che potremmo definire ostracismo ed è quello che si sta verificando nell’epoca del Covid -19.

In tema di dibattito inerente la campagna vaccinale, si pensi ad esempio a coloro che hanno già contratto il Covid ed hanno in sé gli anticorpi naturali, non avrebbe senso effettuare la vaccinazione se non, provocazione, per il benessere delle ditte farmaceutiche, previa necessità di verificare periodicamente il livello degli anticorpi per l’incolumità personale e collettiva, pertanto, va piuttosto fortemente incentivata la ricerca di medicinali che curino la malattia.

Si richiama invece l’attenzione, sull’effettuazione dei vaccini nei riguardi delle persone sane, ritenendo fondamentali, che qualora l’individuo ritenga opportuno vaccinarsi, che si tratti di vaccini che non presentino effetti collaterali, magari attraverso un bando nei riguardi delle industrie farmaceutiche, affinché, vengano messi in commercio, quelli più favorevoli e meno dannosi per la salute, avendo l’uomo diritto ad una vita longeva e quindi agli ulteriori diritti annessi e connessi.

Tuttavia, i vaccinati potrebbero comunque contrarre il virus, seppur in forma più lieve e così ledere la salute dei non vaccinati o di coloro che hanno gli anticorpi naturali al Covid-19.

A fronte della recente legge che ha introdotto il c.d. green pass, sarebbe stata sufficiente, una semplice circolare del Ministero della Salute, volta a disciplinare la situazione sanitaria contingente, con una terminologia italiana, senza soffocare la popolazione bensì a mostrare gli esiti del tampone, sul quale occorre effettuare un’ulteriore calmiere dai 7 ai 10 euro, l’attestazione di vaccinazione o degli anticorpi solo ed esclusivamente per gli eventi che richiedono una consistente affluenza. La salute personale, si riflette quasi sempre su quella collettiva e in ogni ambito, come ad esempio , negli ambienti di lavoro mobbizzanti, pertanto è fondamentale abrogare la nuova legge in tutto o in parte, semplificando il precetto e la vita comune , non aggravandola più di quanto non lo sia già. Prevenire è meglio che curare. Obbligare al vaccino non porterà alla salvezza della comunità, visto che il vaccino muta e per ogni mutazione è impensabile obbligare la popolazione mondiale alla somministrazione continua di nuovi vaccini sperimentali, in tempi sempre più rapidi.