Santa Maria Capua Vetere. Il dentista Giuseppe Vito Tanzi in lista con Fratelli d’Italia

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Fratelli d’Italia schiera il dentista Giuseppe Vito Tanzi nella sua lista, che si candiderà al consiglio comunale a sostegno del sindaco Gabriella Santillo. «Nel guardare i miei nipoti, credo di dover loro una attenzione particolare: operare perché il loro domani sia sempre migliore e la realtà e la città nella quale crescono e, che forse un giorno li vedrà parte attiva della comunità, ritorni ad essere un riferimento per la nostra regione – ha sottolineato Tanzi – Mi candido con Fratelli d’Italia perché credo nel progetto politico di Giorgia Meloni e, penso, che le scelte della nostra Presidente a livello nazionale, possano costituire lo spunto e lo stimolo per farne di simili anche a livello comunale». La candidatura del dottore Tanzi, uomo di Destra, non è da considerarsi una scelta estemporanea. Già negli anni del liceo classico mi ero avvicinato alla destra per una naturale propensione verso la valorizzazione dell’individuo – ha spiegato – Gli afflati del 68 creavano nelle giovani generazioni speranze di pace e di mondiale fratellanza. Purtroppo ben presto mi resi conto che non sarebbe stato così: gli opposti estremismi presero il sopravvento scatenando una vera e propria guerra con vittime innocenti e non. Decisi di impegnarmi nello studio della medicina che mi appassionava e alla quale ho dedicato il resto della mia esistenza. Oggi invece i tempi sono maturi». Tanzi ha le idee chiare sul momento della città. «Con il nostro sindaco Gabriella Santillo lavoreremo ad una nuova e migliore vivibilità, ad una città più pulita, sempre più verde, a misura di bambino, ma anche di anziano. Ci impegneremo per il recupero di una centralità sul territorio. Ora stringiamoci a coorte intorno alla nostra candidata a sindaco, Maria Gabriella Santillo, non facciamole mancare il nostro supporto ed incoraggiamento sulla strada che ci porterà alla vittoria». La candidata a sindaco Santillo ringrazia Tanzi per l’entusiasmo e la determinazione che sta mettendo in questa sfida. «Il dottore Tanzi è un vero uomo di Destra con un bagaglio culturale e valoriale enorme che porta in dote al partito e alla coalizione – ha spiegato la candidata a sindaco – è da uomini come lui che bisogna ripartire per restituire a Santa Maria Capua Vetere quel ruolo che merita: siamo fieri di averlo nella nostra squadra, consapevoli del fatto che rappresenta un lusso nel quadro generale della politica cittadina».