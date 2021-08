Napoli Marechiaro: sanzionato un uomo per inosservanza di norme sui beni pubblici.

(IlMezzogiorno) NAPOLI Questa mattina gli agenti del Commissariato Posillipo hanno effettuato un controllo in via Ferdinando Russo presso la banchina demaniale antistante lo specchio acqueo dove hanno trovato un banchetto con grafica pubblicitaria di una ditta e due carrelli metallici con ruote su cui erano appoggiate quattro canoe.

I poliziotti hanno identificato il responsabile, un 45enne napoletano, e lo hanno sanzionato amministrativamente per inosservanza di norme sui beni pubblici relativamente all’uso del Demanio Marittimo.