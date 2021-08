Castel Volturno: indiano ruba cellulari ai bagnanti. Arrestato.

(Caserta24ore) CASTEL VOLTURNO I carabinieri della Stazione di Castel Volturno (CE), in via del mare, presso la spiaggia del luogo, unitamente ai militari della SIO del 10° Reggimento Carabinieri Campania, hanno proceduto all’arresto per furto aggravato, del cittadino indiano S.S., cl. 1986, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale. I militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo che, poco prima, aveva asportato 6 telefoni cellulari dall’interno interno delle borse di diversi bagnanti. La refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE) a disposizione della competente autorità giudiziaria.