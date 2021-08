Napoli. Vomero: minore denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

(IlMezzogiorno) NAPOLI Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Sebastiano Conca hanno fermato un giovane a bordo di un motociclo in cui hanno rinvenuto un coltello.Il conducente, un 17enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e affidato ai genitori; inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e il motociclo sottoposto a fermo amministrativo perché privo di copertura assicurativa.

Porta Nolana: nasconde T.L.E. in casa. Denunciato. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in vico Gabella della Farina presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 300 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso di circa 6 kg.

M.P., 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.