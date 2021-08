Napoli. Scampia: arrestati due spacciatori.

(IlMezzogiorno) NAPOLI Gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso i porticati degli edifici del lotto SA/1 in via Giuseppe Fava due uomini che consegnavano qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro. I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 24 bustine contenenti 24 grammi di marijuana, 20 involucri con 5 grammi circa di cocaina e 315 euro. Domenico Esposito e Francesco Pio Esposito, napoletani di 48 e 19 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.