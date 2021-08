Napoli. Lettera aperta al sindaco di Napoli

(di Francesca ACCETTA ) NAPOLI La stazione è il simbolo di una città, il biglietto da visita per far ripartire il turismo. Rappresenta il primo luogo sociale. Quindi a Napoli, che di per sé è la culla della creatività, si potrebbero allestire mostre a tema, ad esempio in ricordo di Maradona e manifestazioni con l’ausilio di artisti itineranti, la maschera di pulcinella, cantanti tradizionali, il tutto associato alla dolcezza dei prodotti dolciari tipici napoletani. Napoli è una stella, proprio come il sole, pertanto per incentivare il turismo è fondamentale intervenire sulla sicurezza, attraverso l’impiego di maggiori risorse umane, in termini di Forze dell’ordine e maggiori finanziamenti per contrastare il fenomeno della prostituzione e del traffico di sostanze stupefacenti. E’ necessario salvaguardare il decoro della città all’ esterno della stazione, dove vi sono quartieri poveri e i clochard che dormono a cielo aperto, situazione da cui scaturiscono problemi igienico sanitari. Bisogna incentivare quindi, le politiche sociali, facendo in modo che i clochard della città, abbiano un postodove dormire e lavarsi. Mostrare la faccia bella di Napoli radicata nella propria storia, ma anche la forza della Stato, essendo Napoli la perla dell’Italia. Quindi, prima i cittadini e prima Napoli.