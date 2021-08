Dragoni. “Buon Compleanno Eugenio”: tre giorni di musica e sport

(Caserta24ore) DRAGONI Non una “semplice festa” ma una tre giorni dedicata allo sport, alla cultura, alla musica e ai valori dell’amicizia, della famiglia e della solidarietà. Domenica 22, sabato 28 e domenica 29 agosto: tutto nel ricordo di Eugenio Ruberto, il 14enne di Dragoni che ha lottato strenuamente, dal 13 settembre 2019 al 17 ottobre 2020, contro due tumori cerebrali. Un’occasione per festeggiare Eugenio, per presentare l’Associazione a lui dedicata (una Onlus che si propone di collaborare con Istituti di Ricerca Scientifica, Case di accoglienza per famiglie, Ospedali, Istituti religiosi, Associazioni sportive e chiunque si prodighi in attività umanitarie per bambini affetti da patologie, raccogliendo fondi, donazioni e lasciti) e l’uscita di un libro che raccoglie i racconti delle fasi della malattia e tante testimonianze. Come nasce l’idea dell’Associazione? “Per evitare che Eugenio, la sua vitalità, la sua gioia di vivere, le sue idee e le sue passioni, e tutta questa “esperienza di vita”, possano finire nel dimenticatoio e che tutto finisca risucchiato dallo scorrere del tempo, insieme con i nostri più fedeli compagni di avventura, abbiamo fortemente voluto mettere su l’associazione – spiegano papà, mamma e Francesca – Un segno tangibile, che ogni giorno ci ricorda di Eugenio, della tua giovane vita, e del bene che possiamo fare per renderti orgoglioso di noi”. Perché l’evento “Buon Compleanno Eugenio” è dedicato innanzitutto allo sport? “Eugenio amava il basket, lo sport era fondamentale nella sua vita. Come la condivisione e l’amore per il prossimo. Ecco perché oggi l’associazione si prefigge lo scopo di costruire spazi dove lo sport, la condivisione, la cultura e l’amore per il prossimo diventino il fulcro per una intensa attività giovanile”. E il libro “Eugenio Ruberto 14 anni sulla terra, l’eternità in paradiso”? “Questo libro, in cui abbiamo sintetizzato molto dei 13 mesi di malattia, è un primo passo – concludono i familiari di Eugenio – Ci auguriamo che da queste pagine in tanti prendano forza nell’affrontare le pene quotidiane, ma soprattutto che molti scelgano di seguire la strada del Bene e dell’Amore”.