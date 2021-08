Napoli, Fabbrica Italia, faro di dignità

(Francesca Accetta) La crisi economica italiana e mondiale, attanaglia sempre più famiglie e classi sociali, senza distinzione di classe sociale. I lavoratori partenopei della Whirlpool, ne sono il simbolo. Quindi, quando una multinazionale americana, affronta un periodo di crisi economica, l’economia di Stato subentra alle difficoltà del privato, questa è una soluzione ottimale per risolvere il problema occupazionale. Whirlpool, in nuova istanza, “FABBRICA ITALIA”, nasce per la vendita di elettrodomestici, ed ha, più sedi in tutta Italia.

Lo Stato, ha il dovere di fornire gli strumenti di sussistenza per la dignità dei lavoratori e, gli ammortizzatori sociali, rappresentano l’extrema ratio, pertanto, è necessario garantire l’apertura delle fabbriche e diminuire i costi di taluni prodotti, come ad esempio, applicare un calmiere ai generi farmaceutici. I cittadini, infatti, impiegano sempre più, le proprie risorse economiche, per le spese sanitarie, fra cui, si evidenziano, i prezzi esorbitanti dei tamponi, delle mascherine e degli integratori, pertanto, gli accessori domestici vengono posti in secondo piano, così danneggiando l’economia globale. Assumiamo, attraverso i circa 100 miliardi di fondi dell’Unione europea, che spettano all’Italia, affinché la nuova “Fabbrica Italia” , possa offrire lavoro agli operai, attraverso un intervento dello Stato italiano che ne acquisisca la piena proprietà, senza escludere, alla luce di un principio di cooperazione, l’intervento ed iniziative da parte degli Stati internazionali , per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e delle aziende, legiferata in una nuova apposita Legge. Salute e lavoro, diritti fondamentali, inalienabili e inviolabili, correlati ad una buona e dignitosa qualità di vita, affinché il lavoro non divenga la tomba del lavoratore. Uniamo il mondo nella dignità della persona umana, in tutte le sue forme.