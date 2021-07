Santa Maria Capua Vetere. Il 14 e 15 Agosto 2021 aperti l’’Anfiteatro campano e del Museo dei gladiatori e il Museo dei gladiatori

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE La Direzione Generale Musei dispone l’apertura in sicurezza del Museo archeologico dell’antica Capua, dell’Anfiteatro campano e del Museo dei gladiatori di Santa Maria Capua Vetere nel fine settimana di Ferragosto (14-15 agosto 2021). Nella giornata di domenica 15 agosto saranno pubblicati contenuti sulle pagine social, alla scoperta del patrimonio custodito nelle sale e nei depositi del Museo archeologico dell’antica Capua. Saranno rispettate tutte le misure per evitare il contagio e la diffusione del COVID-19 previste dalla normativa e dai protocolli interni. Il numero di visitatori sarà contingentato nel rispetto delle misure anti

Covid 19. Raggiunto il numero massimo previsto, non saranno consentiti ulteriori accessi. I visitatori

dovranno presentarsi all’ingresso dei siti provvisti di mascherine e indossarle costantemente, dovranno

inoltre rispettare la distanza di sicurezza di almeno due metri e evitare assembramenti.

All’Anfiteatro percorso unico all’aperto con indicazioni. Per assicurare la tutela della salute del personale e

dei visitatori per l’accesso nell’area archeologica i gruppi saranno formati da 25 persone max.

L’accesso al Museo dei Gladiatori è consentito a sei persone alla volta. L’accesso al Museo archeologico dell’antica Capua è consentito a quindici persone alla volta. Saranno disponibili presso la biglietteria dell’Anfiteatro le Audio Guide con contenuti base, approfondimenti, immagini per esplorazione e due mappe per orientarsi al meglio, sarà possibile scaricare gratuitamente su Applestore e Googleplay l’APP “Santa Maria l’Antica Capua”. Orari di apertura Museo archeologico dell’antica Capua: dal martedì alla domenica, ore 9.00 – 19.30, ultimo ingresso: ore 18.30, chiuso il lunedì Anfiteatro: 09.00- 19.50, ultimo ingresso 19.00, chiuso il lunedì

Info Biglietteria Anfiteatro campano: tel. 0823/1831093 – smcv.anfiteatro@artem.org

Le Nuvole 0812395653 – info@lenuvole.com (Lun-Ven 9-17)

Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 844206 – drm-cam.museoanticacapua@beniculturali.it

https://www.facebook.com/Antica-Capua-Circuito-Archeologico