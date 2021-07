Maddaloni. La Scuola Commissariato (SCUCOMM) compie 73 anni

(Caserta24ore) MADDALONI Il 01 agosto 1948 inizia l’attività della attuale Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano di Maddaloni e nel 1948 assume la denominazione di Centro Esperienze ed Addestramento di Commissariato con il suo primo Comandante il Colonnello commissario Giuseppe Fisicaro. Il 15 aprile 1950 Scuola e Centro Esperienze di Commissariato mentre il 01 giugno 1951 diviene Accademia dei Servizi di Commissariato e di Amministrazione. Il 1°ottobre 1955 Scuola dei servizi di Commissariato e Amministrazione SSCAM. Il 15 giugno 1973 Scuola Militare di Commissariato e di Amministrazione cioè SMICA. Il 01 giugno 1998 Scuola di Amministrazione e di Commissariato SAC. Infine assume l’attuale denominazione il 30 aprile 2014 in Scuola di Commissariato cioè SCUCOMM. Attualmente a Maddaloni occupa due caserme la RISPOLI di via Caudina dedicata al Tenente commissario Giacomo RISPOLI medaglia d’argento al valor Militare e la Magrone dedicata al Tenente di sussistenza Mauro Magrone medaglia d’argento al valor Militare. Attualmente è comandata dal Gen. Francesco Riccardi 35° comandante dell’Istituto Militare Maddalonese che ora è alle dirette dipendenze del Comando per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito di cui è comandante il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale. Lo scopo attuale della Scuola è quello della formazione qualificazione aggiornamento del Personale dell’Area Commissariato. Nei suoi 73 anni di vita particolare risonanza nel 1973 con le celebrazioni del Centenario del Corpo di Commissariato con una cerimonia solenne presieduta dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone. In quella circostanza venne inaugurato il piazzale delle Bandiere della Caserma Mauro Magrone dove ora viene utilizzato per la sosta dei cittadini che si sottopongono alle vaccinazioni dell’attuale Centro Vaccinale ubicato nel padiglione ex Arte Bianca mentre nel 1980 fu adibito ad eliporto dove atterravano e decollavano gli elicotteri per il trasporto del pane alle persone terremotate della Irpinia e Basilicata. A distanza di 41 anni la Scuola è in prima linea per aiutare la popolazione oggi colpita da una pandemia che purtroppo continua a colpire. Nel 2019 ha ospitato ad aprile il raduno nazionale dell’ANACOMI con il ritorno alla Scuola degli ex ACS del 23° 24° e 25° corso ed una nutrita pattuglia di Ufficiali e Sottufficiali che avevano prestato servizio alla Scuola. Infine il 19 novembre del 2019 si è celebrato il 203 Anniversario della Costituzione della Intendenza Generale di Guerra dell’Armata Sarda con una cerimonia Militare durante la quale il Magg. Generale Stefano Rega Capo del Corpo di Commissariato ha premiato gli alunni delle scuole casertane vincitori dell’analogo premio letterario. Le attuali disposizioni relative al COVID 19 non consentono lo svolgimento di cerimonie ufficiali ma ci consentono di mantenere vive le origini e le tradizioni come la lettera inviata dal Gen. Rega per la particolare circostanza.