Grazzanise. Centro estivo gratuito in caserma

(Caserta24ore) GRAZZANISE – L’Associazione Si Teverola Odv e l’Associazione Migr-Azioni Aps in collaborazione con il 9° Stormo “F.Baracca” di Grazzanise dell’Arma Aeronautica e l’Asd Sport & Immagine di Maddaloni realizzeranno, anche quest’anno, l’iniziativa denominata “TEVEROLA SUMMER CAMP 2021” riservata a bambinə e ragazzə dai 6 ai 14 anni. Il campo estivo si svolgerà a Grazzanise presso la piscina del 9° Stormo.

«Ringraziamo il Comandante Col. Pil. Andrea Nanni – fanno sapere Antonio Zacchia e Michele Docimo, presidenti dei due sodalizi teverolesi – e l’instancabile Ufficio P.Uma.S.S. coordinato dal T.Col Antonio Totaro per averci dato la possibilità di regalare delle settimane spensierate a bambini e ragazzi della città di Teverola. Poter offrire occasione di divertimento, svago e, soprattutto, socializzazione per i nostri piccoli concittadini fanno capire l’alto senso delle Istituzioni degli uomini e delle donne in servizio presso la base di Grazzanise. Un ringraziamento – concludono i presidenti – va anche a Maria Domenica Papa dell’Asd Sport & Immagine di Maddaloni che in qualità di concessionaria della struttura ci consente di poter usufruire gratuitamente degli spazi ricreativi». Tra le attività proposte al campo estivo ci saranno gli sport di squadra, L’animazione di gruppo, il nuoto e numerosi laboratori creativi. Per tutta la durata del Campo Estivo è prevista la presenza di personale specializzato. La partecipazione al Teverola Summer Camp 2021 avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid, le attività saranno articolate – a partire dal 9 agosto – in turni dal lunedì al giovedì che ospiteranno, gratuitamente, 10 ragazzə per ogni turno. Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il 6 agosto 2021 presso presso la sede dell’Associazione Si Teverola Odv sita in Via Roma, 73 – Teverola (dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20). Per ulteriori informazioni si può fare riferimento alla mail segreteria@siteverola.it oppure al TelefonoAmico che risponde al numero 3384721845