Covid 19, Edizioni La Zisa, Un libro in regalo a tutti i neovaccinati

(ilMezzogiorno) PALERMO Un libro in regalo a tutti quelli che si faranno vaccinare nei prossimi giorni. È la singolare iniziativa messa in campo dalle storiche Edizioni La Zisa di Palermo per incoraggiare i nostri concittadini a immunizzarsi contro il Covid 19. “Ci siamo chiesti più volte cosa poter fare come casa editrice per convincere le persone a vaccinarsi – spiegano dalla casa editrice – e ci è venuta l’idea di batterci coi nostri mezzi: i libri. Regaleremo, infatti, un libro da noi pubblicato a ogni persona che si vaccinerà nei prossimi giorni. Basterà portare presso la nostra sede di via Vann’Antò 16, a Palermo, il certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione per ricevere in omaggio un romanzo o anche un saggio o una silloge di poesie da gustarsi sotto l’ombrellone”. E concludono: “Chissà che non riusciamo a battere la diffusione del virus a colpi di libri!”.

edizionilazisa.it, lazisa.it