Caianello. “La Polizia Stradale di Caianello non si tocca”

(Caserta24ore) CAIANELLO. Il 30 luglio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, l’organizzazione sindacale “Libertà e Sicurezza Polizia di Stato” (LES) terrà esternamente al Distaccamento di Polizia Stradale di Caianello, sito in Via Ceraselle a Caianello (CE), un volantinaggio dal tema “LA POLIZIA STRADALE DI CAIANELLO NON SI TOCCA” con la partecipazione del Segretario Generale Nazionale Giovanni Iacoi e altri direttivi nazionali, nonché del Sindaco di Caianello. Il volantinaggio è finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica nonché le Autorità competenti sull’inopportunità del trasferimento della sede del predetto Distaccamento di Polizia Stradale dal Comune di Caianello (CE) a quello di Presenzano (CE).