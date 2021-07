Ambiente democratico arabo-tunisino, italiano ed altrove tra crisi politica, innovazione e conservazione

(di Giuseppe Pace, esperto di Ecologia Umana all’Università di Padova) Un mio ex studente in Italia con famiglia di 4 figli, arabo d’origine, mi ha inviato dei saluti in lingua araba simbloggiati anche da una colorata nave che riporto nel titolo di quest’altro contributo mediatico per capire l’ambiente, intreso come insieme di natura e cultura. L’ambiente tunisino, ancora una volta, è agitato nella ricerca di una via conciliante tra innovazioni necessarie e tradizioni volute da politici con feudi elettorali consolidati. Tra innovazione e tradizione lo scrittore italiano, Ignazio Silone, così si esprimeva circa un secolo fa: “la tradizione è conservare. Conservare può anche significare mantenere la miseria. Innovare è trasformare. Innovare può anche significare distruzione”. Egli capiva bene che un cattivo conservatore è come un altrettanto cattivo innovatore. Dunque si cerca sempre un equilibrio possibile ta l’ambiente da innovare e quello da conservare, soprattutto in Democrazia, basata su tre poteri: legislativo del parlamento, esecutivo del governo e giuridico della magistratura. In Tunisia la corruzione è più vistosa di altre parti e il potere della Magistratura va rafforzato da norme migliori. Il 2.11.2020 l’emittente privata tunisina El Hiwar Ettounsi manda in onda un’inchiesta su un carico di rifiuti arrivato da Salerno nel porto di Sousse. Si parla di quantità ingenti: 282 container tra fine maggio e inizio luglio 2020, per circa 12.000 tonnellate di rifiuti non conformi agli accordi internazionali, bloccati dalla dogana di Tunisi. Il giorno stesso, il Governo tunisino annuncia l’apertura di un’inchiesta giudiziaria per traffico di rifiuti. Le connivenze affaristiche tra malavita organizzata o mafiosa e i poteri politici degli Enti Locali (comune, provincia regione) italiani ma anche tunisini o di qualunque altro stato, sono una triste piaga anche della democrazia nostrana. Non è stato ancora risolto a favore dello Stato il braccio di ferro tra mafiosi e politici onesti e democratici. Le mafie italiani, in modo meno evidente sono presenti anche in Africa e in Tunisia che è più vicina anche a ditte per costruzioni di case, palazzi, strade e ponti.

Nel Mezzogiono italiano, ma non solo, la lotta tra Stato e mafia, in Sicilia in modo speciale, continua senza sosta e in molte scuole d’Italia si fanno incontri e corsi di legalità e antimafia. Vediamone, dalla cronaca reale, un eclatante esempio di tale lotta. Il coraggioso media“Caserta24ore –ilMezzogiorno…, riporta: “Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani in occasione del 29° anniversario della morte di Rita Atria, la più giovane collaboratrice di giustizia morta suicida dopo il 26 luglio del 1992 dopo la Strage di Via d’Amelio, intende ricordare la sua integrità morale e il suo rifiuto a tutte le regole antiche dell’assoggettamento mafioso. Rita Atria diciassettenne di Partanna la mafia l’aveva conosciuta fin da bambina, a 11 anni perse suo padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato mafioso. Dopo la sua morte, Rita si legò ancor più a suo fratello Nicola, anch’egli mafioso, ucciso nel 1991. Troppo dolore per una ragazza così giovane e così lontana interiormente da quella Sicilia di sangue alla quale non apparteneva e non voleva appartenere. Rita scelse la strada del Bene. Insieme a sua cognata, Piera Aiello la moglie di Nicola Atria, cercò nella magistratura la giustizia per quegli omicidi inaccettabili che la segnarono per sempre. E la Giustizia si materializzò in Paolo Borsellino: fu il magistrato palermitano a raccogliere tutte le sue rivelazioni, tutte le sue paure e quella solitudine che aveva sempre sentito nella sua vita. Le rivelazioni di Rita consentirono alla Giustizia di arrestare numerosi mafiosi di Partanna, Sciacca e Marsala. E consentirono a lei stessa di riabilitarsi, di provare a ricostruire una nuova vita, di credere nel suo sogno di riscatto. Con il giudice Paolo Borsellino nacque fin da subito un legame fortissimo. Come ha più volte affermato sua sorella, il giudice palermitano provava nei confronti della giovanissima donna un grande affetto paterno.

Rita era per lui la sua picciridda e Borsellino era per lei il suo confessore segreto, il tutore delicato e amorevole, il padre che la mafia le aveva negato e che la Giustizia, ora, le stava dando”. Negli 8mila comuni italiani quanti appalti pubblici sono svolti in modo corretto o legittimo? Tutti? Oppure più di pochissimi i concorsi sono truccati da sibilline procedure e cavilli legali che favoriscono questo o quel concorrente? La Corte dei Conti registrava e registra ancora circa 60 miliardi di corruzione annua in Italia. Dunque non siamo messi bene democraticamente se una parte consistente di politici accetta le tangenti e si lascia corrompere. Nell’ambiente (insieme di natura e cultura) è prevalente quello politico perché interessa il governo della res publica. Essa già dai tempi del Senato di Roma caput mundi era governata da senatori di due tipi d’estrazione reale e ideale: populares e optimates o conservatori. In Tunisia attualmente chi governava in Parlamento: i populares o gli optimates? Bisognerebbe essere tunisino da decenni per saperlo bene, ma da ciò che ho potuto vedere ed appurare sul campo della ricerca ambientale, in ambiente politico tunisino c’è una gara tra optimates che parlano in nome del popolo. Si ricorda che anche Giulio Cesare era un senatore populares pur discendente di una famiglia nobile, Julia. Negli ultimi decenni, dopo il leader storico H. Bourguiba che ha governato la Tunisia fino a formare un suo partito unico nel panorama democratico tunisino, perciò fu sostituito da chi ospitò anche Bettino Craxi ad Hammamet, dove c’è la sua tomba. Poi da circa 3 decadi l’instabilità politica tunisina è in crescendo fino all’arrivo delle primavere arabe o dei gelsomini (in Tunisia abbondano i gelsomini) con scioperi e tumulti popolari per il carovita principalmente. Ed ora un presidente della Repubblica che invoca l’art. 80 della Costituzione e scioglie il Parlamento privando i suoi membri delle garazie dell’immunità di parlamentari. Lo ha fatto per pochi mesi, come decretava il Senato di Roma quando era necessario un dittatore temporaneo per sedere gli animi e le rivolte interne. Da una recente vacanza in Tunisia, rifatta dopo tre anni, ho potuto vedere ed ascoltare non poco dall’ambiente sociale e culturale tunisino. Qualcuno della ceto commerciale vorrebbe un uomo solo al comando, altri delle arti liberali vorrebbero una democrazia più matura con minore potere religioso e politico di periferia, altri rappresentano il popolo al quale si lascia dire ciò che si vuole da parete di piccoli gruppi di politici populares soprattutto. Vox populi vox dei dicevano due millenni fa, e si vociferava che questo Presidente tunisino si sia scongiurato un avvelenamento nell’antico ambiente di congiure che sempre è presente dentro e fuori del Palazzo del potere sia monarchico (compreso il presunto veleno pronto anche per il papa che poi si è dimesso oltre a Giovanni Paolo I) che repubblicano, anche se in ambienti di democrazie più labili o in fascie-tipo quelle nell’ex cortina di ferro dell’ex Urss comunista, come mi diceva spessso uno storico e scrittore romeno nonché collega, Grigor Hasa, nel 2004 quando insegnavo in Romania. In ambiente arabo in generale l’economia meno avanzata non permette ancora una sufficiente istruzione popolare, che lo rende più composto di sudditi che di cittadini. Ne consegue che quelle democrazie potrebbero essere ancora in fasce, analogamente a ciò che intendeva lo storico e colto mio collega transilvano prima citato. Lo studio dell’ambiente comprende anche quello sacrale e artistico visto che nel passato medievale l’arte sacrale era dominante. Nell’ambiente del territorio della Tunisia abbondano monumenti, dipinti e reperti di colonne, mura, ponti, case, chiese e moschee. Nel Museo del Bardo di Tunisi vi è un concentrato di memoria storica-artistica imponente ed interessante da vedere anche per capire meglio il substrato culturale tunisino e degli altri Paesi arabi nordafricani in particolare. A sentire alcuni tunisini c’è una corsa tra presidenza della repubblica e parlamentari verso il popolo al quale fanno dire: “vogliamo più islamizzazione del paese”! E’ cosi? Non c’è da meravigliarsi perché il popolo è in genere poco colto, informe, anonimo, ingenuo e gli si fa dire quello che pochi agitatori desiderano che dica. E’ sempre stato così, purtroppo. Sto per pubblicare un saggio ambientale: ” Canale di Pace. Evoluzione del suddito in cittadino”. In esso delineo che il suddito non è solo il servo della gleba medievale o lo schiavo romano oppure arabo, ma può essere il cittadino asservito al feudo elettorale moderno dove i politici fanno favori in cambio di voti. Se è così in Europa, figuriamoci in un ambiente ad economia meno avanzata dove le dipendenze del povero dal ricco sono maggiori. Nel cortile del 1500 dell’Università di Padova sono appesi gli stemmi araldici delle famiglie dei nobili di mezza Europa che la frequentavano. Segno evidente che nel passato solo i nobili frequentavano le università, non altri strati sociali.

Dalla rivoluzione francese in poi si può dire che anche i figli dei borghesi, viventi nel borgo del feudatario nobile, hanno formato, in prevalenza le arti liberali: notai, medici, avvocati, ingegneri, commercianti, ecc.. Oggi molti lo dimenticano, ma all’Università non tutti possono permettersi di andare anche se l’ambiente sociale è molto cambiato in Europa dopo il boom economico, ma in ambiente arabo come sta il fenomeno d’accesso ale università? Bisognerebbe leggere meglio per l’ambiente tunisino il Congresso “Le decennie des mutatisus en Tunisie 2010-2020…” svoltosi all’Università di Tunisi. Non credo che le università siano all’avanguardia per tutta una serie d’influssi ambientali locali come la burocrazia eccessiva e ciò che ne consegue. In Tunisia a soffrire maggiormente sono i commercianti ed il ceto medio per il valore basso del dinaro e per il costo della vita. Nell’ambiente tunisino si rilevano caratteri basilari di modernità europea intrisi di venature tradizionaliste che spingono verso la provincia islamizzante. E si sa che quando subentra la religione nel governo della res publica le cose si complicano. Nell’ambiente tunisino sono presenti, in sottofondo culturale, 7 secoli di Cartagine, 6 secoli di Roma, poi un periodo instabile tra vandali e bizantini e infine il lungo dominio dell’Islam. Si ricorda che in quest’altra- oltre quella promossa dallo stato del Vaticano- religione monoteista, il potere religioso spesso è associato inscindibilmente con quello politico (sembra quasi un conservatorismo storico quando l’Imperatore, di Roma caput mundi, rappresentava anche il divino o Dio, ma anche i precedenti Faraoni lo facevano). La storia sembra ripetersi nella lotta tra innovatori e conservatori e tra populares e optimates politici? In ambiente tunisino la lunga presenza araba ha impresso nella memoria superficiale locale del popolo la lingua, che il ceto medio pare preferisca sostiture con il francese derivato da quasi un secolo di protettorato francese fino alla liberazione del 1956, prima ancora dell’Algeria e senza sparimento di sangue grazie a H. Borguiba. Ora come si evolverà l’ambiente tunisino tra il braccio di ferro del presidente che usa i militari, come sempre avviene in mancanza di garanzie democratiche, e gli scioperi già programmati e annunciati come quello dei pescatori. L’Unione tunisina dell’agricoltura e della pesca (Utap) ha annunciato una giornata di agitazione per il prossimo 30 settembre da parte dei pescatori che osserveranno sit-in tutti i porti del Paese per denunciare il deterioramento della situazione della loro attività, a causa del rifiuto dell’autorità di controllo di far rispettare le disposizioni degli accordi firmati. La prevaricazione del ministero di vigilanza ha determinato l’aggravarsi dei problemi del settore, soprattutto con lo sviluppo della pesca illegale, il deterioramento delle infrastrutture e dei servizi portuali, la non applicazione delle disposizioni dell’accordo sul monitoraggio satellitare delle imbarcazioni e l’assenza di un sistema di sicurezza sociale equo”. L’Utap ha anche annunciato l’organizzazione di una ‘giornata nazionale della rabbia’ il 14 ottobre prossimo. (ANSA). Se il classe media tunisina prenderà l’iniziativa c’è da sperare in un’innovazione ambientale tunisino, viceversa la fuga esasperata verso un passato misero non lascierà sperare bene. E’ nel ceto medio che ci sono i cittadini capaci di pensare democraticamente e che non invocano l’uomo solo al comando, che il popolo osanna sempre! Il congresso internazionale sul decennio 2010-2020 tenutosi all’Università di Tunisi: “Il decennio delle mutazioni sociali in Tunisi 2010-2020: pensieri di dinamica sociale”, mi ha permesso di dedurre ed osservare in qualche università periferica tunisina, che l’ambiente delle università soffrono di secolarizzazione e la burocrazia nasconde-più ancora delle nostrane italiane, non poco di inefficienze. La cultura è vincente sempre e in ambiente tunisino dovrebbe essere più libera dalla tradizione che affossa tutto con l’omertà e la religione, che oltre 6 volte al giorno obbliga a sentire le preghiere dai numerosi minareti. Tra Democrazia e Dittatura corre un filo sottile di separazione, che solo il cittadino può rendere spesso e invalicabile con la partecipazione democratica alla res publica.