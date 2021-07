Somma Vesuviana, una messa in memoria di Mario Cerciello Rega.

(ilMezzogiorno) SOMMA VESUVIANA Il 26 Luglio del 2019 veniva assassinato a Roma il carabiniere Mario Cerciello Rega. Oggi Santa Messa al Complesso Francescano di Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana. Il sindaco Salvatore Di Sarno ha detto. “Somma Vesuviana non lo dimenticherà mai! Dedicheremo a Mario la nuova scuola elementare di Santa Maria del Pozzo. Questa mattina lo abbiamo ricordato, il nostro concittadino, carabiniere Mario Cerciello Rega barbaramente assassinato a Roma il 26 Luglio del 2019, con una messa celebrata da Padre Casimiro presso il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, lì dove Mario e Rosa Maria si sposarono. Alla funzione religiosa erano presenti i familiari. Somma Vesuviana non lo dimenticherà e gli dedicherà la nuova scuola elementare di Santa Maria del Pozzo. Per l’Arma era presente il Generale di Divisione Stefanizzi Maurizio “.