Caserta. A proposito del Consiglio dell’Ordine degli architetti PPC

(Caserta24ore) CASERTA. IL CNAPPC: REGOLARE L’ELEZIONE DI CECORO E DELL’INTERA LISTA ARCHITETTI UNITI. Si sono svolte regolarmente le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta, così come è legittima la presidenza di Raffaele Cecoro che potrà portare avanti normalmente il suo mandato fino al 2025. A stabilirlo il Consiglio Nazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori presieduto da Francesco Miceli che ha respinto il reclamo presentato, nei mesi scorsi, dall’ex presidente dell’Ordine di Terra di Lavoro e già sindaco di Aversa, Enrico Domenico De Cristofaro, e dai suoi alleati Raffaele Ruotolo e Dario Amato, avverso il risultato delle elezioni dello scorso marzo che avevano segnato la clamorosa sconfitta per De Cristofaro e la sua compagine e, contestualmente, la vittoria bulgara con tanto di cappotto della lista Architetti Uniti capeggiata dal presidente uscente, ed ora riconfermato, Raffaele Cecoro che aveva conquistato addirittura tutti e 15 i seggi in palio in seno al consiglio dell’ordine di Caserta. A distanza di circa 3 mesi, infatti, si è tenuta la seduta di magistratura presso il CNAPPC che ha esaminato e bocciato uno ad uno tutto i motivi del reclamo di De Cristofaro, Ruotolo ed Amato, sancendo la piena corrispondenza delle decisioni dell’Ordine alle norme vigenti ed il rispetto assoluto di tempi e modalità nella indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, dichiarando valido e legittimo il percorso seguito la scorsa primavera dall’Ordine presieduto da Cecoro.