ARIENZO. Claudia Barbarino e i suoi racconti didattici

(Caserta24ore) ARIENZO Appuntamento da sottolineare in rubrica per questo fine settimana: la presentazione del libro, “Impariamo con Alice. Racconti didattici per bambini dai quattro ai sette anni” di Claudia Barbarino. L’evento si terrà venerdì 30 luglio, alle 19.00, ad Arienzo, allo Chalet da Gigi, in prossimità degli uffici del giudice di pace e delle poste). Insieme all’illustratrice, Giuliana Barbarino, verranno introdotti i contenuti del libro, da quelli nozionistici come la lievitazione del panetto della pizza o la formazione delle nuvole, a quelli di carattere generale che vanno ad influire sui comportamenti dei bambini: il rispetto per gli altri, il rispetto per l’ambiente e per gli animali. Al termine della presentazione, ci sarà un momento di lettura dei racconti insieme ai bambini. Sarà un’ occasione di incontro e di confronto tra autore e lettori grandi e piccoli, una serata all’insegna della cultura e del divertimento.