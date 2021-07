“Rapporto zoomafia 2021”, effetto Lockdown. In diminuzione in Campania le denunce per reati contro gli animali

(Caserta24ore -IlMezzogiorno) Anche quest’anno i crimini a danno degli animali sono stati passati al setaccio dagli analisti dell’Osservatorio Zoomafia LAV, con la 22ª edizione del Rapporto Zoomafia. Traffico di fauna selvatica, corse clandestine di cavalli, tratta di cuccioli, combattimenti tra cani, pesca di frodo, bracconaggio: sono alcuni dei crimini contro gli animali rilevati in Campania che emergono dal Rapporto Zoomafia 2021, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, che analizza lo sfruttamento criminale di animali avvenuto nel 2020. Anche l’edizione 2021 del Rapporto Zoomafia, così come quella precedente, ha avuto il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto. I dati delle Procure. L’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie, e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni, dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2020, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali. Per la Campania, le risposte sono arrivate da 9 Procure Ordinarie su 10 (non ha risposto la Procura di Avellino) e da tutte e due le Procure Minorili, quella di Napoli e quella di Salerno.

“Da anni raccogliamo i dati relativi ai crimini contro gli animali dalle Procure italiane al fine di avere una visione affidabile, ancorché non esaustiva, dei vari reati consumati nel nostro Paese – dichiara Ciro Troiano-. Il quadro che proponiamo per la Campania si basa sui dati ottenuti da un campione pari al 90% di tutte le Procure campane. Un dato molto più che significativo, e statisticamente rappresentativo”.