Caserta. La Scuola Specialisti dell’Aeronautica dona sangue

(Salvatore Candalino) CASERTA Le sacche ematiche raccolte saranno donate al centro trasfusionale dell’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare ancora una volta in campo per contribuire alla raccolta di sangue e concorrere a fronteggiare il problema della esiguità delle scorte ematiche che è ancora più evidente durante la stagione estiva. La raccolta di sangue è stata organizzata con l’indispensabile contributo dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) – Sez. di Caserta, che ha operato direttamente con un’autoemoteca allestita presso il Piazzale delle Bandiere dell’istituto di formazione militare.

Alla raccolta, che si è svolta sotto la supervisione del personale sanitario dell’Infermeria di Corpo della Scuola, hanno partecipato, in qualità di donatori, il Comandante della Scuola Specialisti A.M., Col. Roberto IMPEGNO, alcuni frequentatori, attualmente in formazione, oltre al personale militare e civile del quadro permanente.

Questa iniziativa della Scuola Specialisti, posta in essere con lo spirito di aiutare chi più ha bisogno, testimonia la vicinanza concreta del personale, militare e civile, dell’Istituto e dei frequentatori di corso – provenienti da ogni parte d’Italia – ai cittadini e al territorio casertano. In questa occasione le sacche di sangue sono state destinate al Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari.