Castel Volturno. Arrestato un 27enne nigeriano

(Caserta24ore) CASTEL VOLTURNO Nella tarda serata di ieri in Castel Volturno, via lista, i carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un 27enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato sorpreso a cedere, a tossicodipendente del luogo, sostanza stupefacente consistente in gr. 0,5 di “eroina” e gr. 0,2 di “cocaina”. A seguito di perquisizione il 27enne è stato trovato in possesso della somma contante di € 55,00 ritenuta provento di attività illecita. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).