Abba 961. L’ Etiopia di Mario Volpe

(Caserta24ore-ilMezzogiorno) Da qualche giorno, per Edizioni Dialoghi, è sugli scaffali delle librerie (e negli store on-Line) Abba 961. Il nuovo libro di Mario Volpe. L’autore, ormai noto al grande pubblico, non si è allontanato dal suo stile narrativo continuando a raccontare di viaggi e di avventura. In questo suo nuovo romanzo, Mario ricalca una storia vera per portarci nella società etiope, nelle sue contraddizioni e nella sua straordinaria cultura. Il pretesto è l’amicizia tra due piloti dell’aviazione civile; un etiope è un americano che, a seguito di alcune vicissitudini personali, diventeranno acerrimi nemici. Sullo sfondo le difficoltà di un popolo tartassato da attacchi terroristici e dirottamenti aerei, alla disperata ricerca di un avvenire migliore. Mario Volpe in questo romanzo ripercorre la storia del dirottamento aereo del comandante Leul Abba che, grazie alla sua determinazione, riuscì a evitare una tragedia. Abba 961 è una storia che si legge tutto d’un fiato, nello stile narrativo fluido a cui Volpe ci ha abituati. Un libro ricco di spunti di riflessione, la cui struttura narrativa poggia sulla descrizione degli eventi, sui momenti di vita e i ricordi di personaggi delineati con straordinaria maestria dalla penna dell’autore.