Torre Annunziata. Gli eventi della Libreria Libertà

(ilMezzogiorno) ORRE ANUNZIATA. VOCE ‘E NOTTE, NAPOLI IN MUSICA E PAROLE 22 luglio, ore 20.30

Una serata dedicata alla Napoli classica, da rievocare attraverso la musica del trio Napule è ‘ na canzone e le parole, tra gli altri, di Giambattista Basile, Raffaele Viviani, Totò, Maria Orsini Natale, a cui presteranno la voce CiroCiretta, Esmeraldo Napodano, Marinetta De Falco, Roberta Di Domenico, Giulia Pica accompagnata da Massimo Cordovani, Domenico Orsini, Anna Vitiello, Ignazio Panariello. Interverrà anche Laura Avella, avvocato, animatrice culturale e autrice del volume Covid & Report, edizioni Il saggio che leggerà uno dei racconti del testo.

Canzoni della tradizione classica napoletana si alterneranno alle letture di alcuni degli autori che sono pietra miliare della cultura e dell’espressività letteraria e teatrale partenopea, con l’obiettivo di cullare l’ascoltatore, trasportandolo in un’epoca lontana, sognante, non senza incursioni nell’attualità.

L’appuntamento è per giovedì 22 luglio 2021, ore 20.30, presso la libreria Libertà di Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele III, 417. Qui l’evento su fb https://bit.ly/3wPaS7p