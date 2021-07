Napoli. Luce sulla pelle: screening gratuiti contro il melanoma

(ilMezzogiorno) NAPOLI Lunedì 19 luglio 2021, ore 19.00 – 22.00, via Pansini n. 5, Edificio 10 l’Unità Operativa Clinica di Dermatologia presieduta dalla Prof. Gabriella Fabbrocini in collaborazione con APaIM, l’associazione dei pazienti affetti da melanoma, effettuerà Su prenotazione, screening gratuiti contro il melanoma.

Lunedì 19 luglio, dalle ore 19.00 e fino alle 22.00, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II (via Pansini n. 5) l’Edificio 10, sede dell’Unità Operativa Clinica di Dermatologia diretta dalla Prof. Gabriella Fabbrocini, sarà illuminato con effetti speciali grazie al contributo di Unicoenergia.

L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici della pelle ai fini della diagnosi precoce, in particolare del melanoma, e si inserisce nell’ampio programma di informazione e prevenzione messo in campo dall’Azienda diretta dall’avv. Anna Iervolino e dalla Scuola di Medicina presieduta dalla Prof. Maria Triassi. “La prevenzione non si ferma mai, neanche di notte è lo slogan che abbiamo voluto per questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l’APaIM, l’associazione dei pazienti affetti dal melanoma – spiega la Prof. Gabriella Fabbrocini – la paura del contagio generata dalla pandemia non ha certo favorito la prevenzione. Dopo tanti mesi di restrizioni, con l’arrivo dell’estate, il desiderio di aria aperta è amplificato. Per questo riteniamo fondamentale avvisare sui rischi dell’esposizione sconsiderata al sole e, soprattutto, sulla necessità di controlli periodici ai nei. Il melanoma, infatti, se diagnosticato tempestivamente e curato, è completamente eradicabile”.

L’iniziativa, rilanciata sui canali social di APaIM ha avuto in poche ore centinaia e centinaia di prenotazioni, tanto da raggiungere subito il numero massimo di visite previste (400): “C’è una forte domanda di aiuto e assistenza – spiega Monica Forchetta, presidente di APaIM – Ho creato l’APaIM per un’esigenza personale, perché anch’io da quasi 9 anni combatto contro il melanoma metastatico, ad oggi in remissione totale, e attraverso queste campagne di prevenzione e con l’informazione cerco di evitare ad altri ciò che ho vissuto, e sto vivendo, sulla mia pelle. La nostra associazione opera su tutto il territorio nazionale e chiunque avesse bisogno d’informazioni o essere indirizzato in strutture di riferimento ci può contattare tramite email info@apaim.it oppure attraverso il sito www.apaim.it dove può trovare tantissime informazioni ed essere sempre aggiornato sui progetti di prevenzione da noi organizzati”. Entusiasta l’adesione di Unicoenergia: “Supportiamo ed affianchiamo la manifestazione “Una luce sulla pelle” per la prevenzione e la sensibilizzazione contro il melanoma perché da sempre abbiamo a cuore il tema della salute – spiega Aldo Arcangioli, amministratore unico di Unicoenergia – In Unicoenergia, infatti, da sempre, crediamo che le aziende locali debbano radicarsi nel territorio facendosi portatrici di etica e sani valori. Con le nostre installazioni doneremo colore all’evento, indicando così il giusto percorso da intraprendere e mettendo in luce l’importanza di una corretta prevenzione”.