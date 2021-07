(Caserta24ore) SAN FELICE A CANCELLO: Focolaio Covid tra i migranti del centro di accoglienza a San Felice a

Cancello. Il Sindaco fancente funzioni Biondo: “Preoccupati per quanto accaduto a pochi passi da noi”. In merito alle notizie diffuse dalla stampa locale circa la presenza di un focolaio Covid all’interno di un centro di accoglienza per migranti ubicato nel comune di San Felice a Cancello, il Sindaco facente funzioni, Veronica Biondo, precisa quanto segue: “Siamo profondamente preoccupati per quanto accaduto. Da questa mattina siamo in contatto con il Sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, al quale abbiamo chiesto di emettere un’ordinanza di isolamento fiduciario per tutti gli ospiti del centro ed un servizio straordinario di monitoraggio, perché il provvedimento sia osservato in maniera scrupolosa. Da parte sua ci ha assicurato che sta seguendo l’evolversi della situazione in prima persona. Quello che è accaduto è il chiaro segnale che il pericolo purtroppo non è ancora cessato. Pertanto chiediamo ai cittadini di non abbassare la guardia e per chi non l’avesse ancora fatto di sottoporsi al vaccino anti-Covid. A tal proposito ricordiamo che i volontari del nucleo di Protezione Civile di Santa Maria a Vico sono a disposizione di quanti hanno difficoltà con la procedura di prenotazione. Alle autorità sanitarie, infine, vogliamo lanciare un appello perché sottopongano a vaccino tutti i braccianti agricoli extracomunitari che sono impegnati nei campi della nostra Valle di Suessola. Soltanto in questo modo si potrà

sostenere ulteriormente l’avanzamento della campagna vaccinale anche tra quelle componenti della nostra popolazione certamente più difficilmente raggiungibili”.