Napoli: sulla collina troppi rifiuti ingombranti per strada

(ilMezzogiorno) NAPOLI Alcune suppellettili da giorni sul marciapiede di via Carelli. “ Purtroppo neppure le pesanti sanzioni previste dalle normative vigenti impediscono di continuare a sversare i cosiddetti ingombranti nonostante che a Napoli, in particolare, sia funzionante un apposito servizio dell’Asìa per il prelievo a domicilio degli stessi. Servizio che purtroppo però pare che non sempre intervenga con la tempestività necessaria, per la qual cosa gli ingombranti sovente restano in strada per diverso tempo, rispetto alla data fissata per il prelievo “. E’ l’ennesima segnalazione di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, da tempo impegnato, tra l’altro, sul fronte del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani. “ Da alcuni sopralluoghi effettuati di recente per le strade e le piazze della municipalità collinare che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute al riguardo – puntualizza Capodanno -, sono emerse situazioni davvero inaccettabili. Per esemplificare, su un uno dei due marciapiedi di via Consalvo Carelli, peraltro di limitate dimensioni, creando tra l’altro problemi per il transito dei pedoni, a partire dai diversamente con carrozzine, da diversi giorni sono in attesa di essere prelevate alcune suppellettili, tra le quali un divano e una poltrona, da effettuarsi a cura dell’apposito servizio dell’Asìa. Ma si tratta di solo una delle tante situazioni che sono emerse rispetto a un fenomeno che, nell’area collinare della città, si manifesta da tempo, senza che si assumano i provvedimenti del caso per debellarlo “. “ Certamente bisogna incentivare la vigilanza – sottolinea Capodanno -, anche attraverso il potenziamento dei cosiddetti “vigili ecologici”. Ma bisogna altresì che l’apposito servizio per il ritiro degli ingombranti funzioni con maggiore efficacia ed efficienza. Così come sarebbe opportuno riattivare una campagna capillare per far conoscere ai napoletani non solo le modalità per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli nocivi e quelli ingombranti, attraverso la differenziata, ma anche le pesanti sanzioni previste nei confronti degli inadempienti “. Sulle questioni sollevate Capodanno richiama, ancora una volta, l’attenzione degli uffici a tanto preposti per gli urgenti provvedimenti del caso.