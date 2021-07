Casolla di Caserta. Festa di San Vitaliano all’eremo

(Caserta24ore) CASOLLA di CASERTA. Avrà luogo domenica 18 luglio la festa di San Vitaliano: due Solenni Celebrazioni Eucaristiche, alle ore 12.00 e alle ore 19.00, quest’ultima animate dal coro del CantEremo, evidenzia don Valentino Picazio, suggelleranno un forte momento di devozione verso il Santo eremita. Nel lontano 1996, quando con don Valentino Picazio tutto ebbe inizio, in pochissimo tempo don Valentino fece rinascere l’Eremo di San Vitaliano che era ridotto ad un ripostiglio per vecchi attrezzi per l’agricoltura, mentre oggi è diventato nel tempo un gioiello per convegni, ritiri spirituali e incontri biblici di alto livello culturale.