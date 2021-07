Caserta. Il liceo Manzoni vince il Thauma Festival 2021

(Caserta24ore) CASERTA Lusinghiero il giudizio della Commissione dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano con cui il “Laboratorio Teatro Classico” del Liceo Manzoni di Caserta viene premiato come vincitore della VII edizione di “Thauma – Festival Teatro Antico in Scena”. Il cortometraggio realizzato da allievi e docenti del Laboratorio non solo è stato riconosciuto come “migliore rappresentazione” ma ha ricevuto ulteriori e importanti segnalazioni per l’allestimento dei cori, dei costumi e dei trucchi. Come si legge nelle motivazioni del giudizio, tutte le scelte operate, alcune effettivamente audaci – lasciare, ad esempio, ai personaggi principali “fuori – coro” la sola e potente comunicazione espressiva del corpo, senza il supporto della voce – sono state molto apprezzate dalla giuria e danno ancor più suggello ad un lungo e capillare lavoro di ricerca che l’intero staff artistico del Laboratorio persegue da anni: dal lavoro sui testi ai corredi musicali, dalle scelte dei costumi alle ambientazioni. Il tutto supportato da una vera e propria “squadra” tecnica ed amministrativa che fa di questa esperienza un modello di lavoro efficace e condiviso tra le varie parti che lo compongono.

E quest’anno le collaborazioni esterne che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera vincitrice del Festival sono state tante e dimostrano quanto la strategia educativa e la diffusione dell’offerta formativa sul territorio nono solo cittadino generino sinergie importanti. A tale proposito si ricorda che alcune scene del cortometraggio sono state girate presso il Teatro Ricciardi di Capua, la cui Direzione ha subito sposato e supportato l’iniziativa, e presso la Residenza Palazzo Domenico Mondo ed altri luoghi storici del comune di Capodrise

La preside del Liceo Adele Vairo ha già fissato per l’inizio del nuovo anno scolastico una programmazione che renderà pubblica alla Città e agli Amici del Liceo Manzoni l’opera del Laboratorio.