San Nicola La Strada. I carabinieri hanno arrestato un 22enne spacciatore del Gambia.

(Caserta24ore) SAN NICOLA LA STRADA In San Nicola La Strada, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto un 22enne del Gambia. Il giovane è stato sorpreso presso la villa comunale del largo rotonda di quel comune mentre cedeva nr.1 dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un totale di 1.4 gr., un 20enne di Portico di Caserta che verrà segnalato per la relativa violazione amministrativa al Prefetto di Caserta. A seguito di ispezione dell’area coinvolta sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 22 dosi occultate a terra per un totale di 33,1 gr. di “hashish”. Sequestrata anche la somma contante di 17 euro ritenuta provento di illecita attività. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo