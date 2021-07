TEANO. “Canti d’ amore”. Il nuovo libro di Pasquale Mesolella

(di Paolo Mesolella) TEANO Pasquale Mesolella ha pubblicato una raffinata antologia poetica, “Canti d’amore”, in italiano e spagnolo, per la casa editrice cilena “Astronomica” di Roncagua. Un’antologia che ci piace e che racchiude trenta poesie d’amore da leggere con attenzione. Solo tre anni fa, nell’aprile 2018, ci aveva stupiti, con un altro bel libro, “Il mio viaggio”, che parlava di Teano e dell’avventura della sua vita. Ma questi suoi “Cantos de amor”, sono da leggere anche nella preziosa traduzione in spagnolo, fatta dal poeta cileno Nicolas Lopez Perez che ha firmato la Presentazione. “La storia della poesia, scrive Nicolas, è la storia dell’assenza. Il suo percorso è popolato da assenze che si susseguono una dopo l’altra”. Così è stato in passato così è oggi. Anche nelle poesie di Pasquale si notano le assenze. Come se fossero state scritte in seguito a delle perdite che hanno rimasto nel poeta un senso di melanconia dovuta all’assenza del proprio oggetto del desiderio e al suo rimpianto. Le poesie nascono dal desiderio di qualcosa che non è più presente. “L’assenza, spiega Nicolas, si inserisce in una finzione e toglie al poeta la sensazione della fine, che tutto sia terminato. Come diceva il poeta cileno Raul Zurita Canessa, “la poesia è come l’azione di frantumarsi in mille pezzi per raggiungere almeno un minuto di felicità”. Un’assenza, un dolore, che dal desiderio e dalla malinconia inizia una metamorfosi che dà un senso di pace nei sentimenti, soprattutto in quelli d’amore. Anche per Pasquale “l’amore ha la capacità di frantumarti in mille pezzi”, ma ti dà anche la forza di raccogliere quei mille pezzi ed incollarli insieme per formare un tutto. Lo diceva Agatone nel “Simposio” di Platone che “chiunque eros tocchi diventa poeta”. Perché l’amore lascia nel poeta segni indelebili, nonostante la perdita e l’ assenza. Sarà proprio il tempo (e molte volte la distanza, la separazione) a far rivivere l’amore e con esso la poesia. Perché un amore non si vorrebbe mai terminare o almeno vorremmo che l’oggetto del nostro desiderio non si dimenticasse mai di noi. Come nelle poesie in cui Pasquale chiede: “Mi ami?”, “Tu non lo dire agli altri che ti amai..”, “le corde infinite/ del cuore/ che non sa morire”, “Di sere/che non tornano”,”E mi abituerò a chiedere a te/ solo quel poco che mi serve/ per sperare di sopravvivere”.“Questi canti d’amore, scrive ancora Nicolas-Lopez Perez nell’introduzione, sono le stazioni di un viaggio che comporta un lavoro di tutta una vita affinché continui a vivere, per non dimenticarlo. Come in “Voglio/ tornare a posarmi sulle tue braccia”/ accoglienti di madre amante”, “Questo viaggio/ che non ha più nulla/ da raccontare..”. Poesie trasparenti, come quella intitolata “Il viaggio”. Anche qui quindi ritorna il tema del viaggio che è il titolo di altre poesie scritte in precedenti libri di poesie. Anche in quei libri Pasquale ricorda le donne, le persone e i luoghi, che non vorrebbe mai dimenticare perché solo a ricordarli ci danno una sensazione improvvisa di felicità. Scrive in “Secondo canto”: Vorrei/ che serbassi/ nel tuo cuore/ l’ultimo mio canto/ d’amore; in “Stasera”: E potrei anche impazzire/ se pensassi/ che non mi vuoi più bene; Ti ho rivisto / e neppure una parola/ come sempre; Per raggingere te impossibile /e disperato amore mio.

Quando presentai le sue “Trasmigrazioni” poetiche, parlai di trasmigrazione di senso, della necessità che ha l’autore di trovare un senso alle emozioni della propria esistenza. Come spesso accade anche in altre opere dell’autore, come in “Testamento Breve” edito nel 2007, anche qui si avverte la sensazione di raccogliere ancora una volta le “fronde sparte”: i ricordi e le emozioni, per confessarle ai compagni di viaggio, prima di arrivare chissà dove. Magari per cercare qualche certezza ora che l’età volge al tramonto e i giorni portano ricordi e malinconia. Pasquale è un poeta in esilio: in esilio dallo spazio (dalla città dell’infanzia e della giovinezza), dal tempo passato (dai suoi amori giovanili), dalla vita che non offre più appigli sicuri di fronte alla morte. Pasquale cerca, raccogliendo le sue poesie, di prepararsi alla partenza, di salutare i suoi amici, le sue donne. Chi sta per partire, infatti, non può fare a meno di ricordare e salutare chi ha amato, per sciogliere la tensione della partenza, e la paura dell’imprevisto che assalgono anche il viaggiatore più esperto. Pasquale è un poeta ma è anche un saggista e scrittore. A diciotto anni Pasquale, lascia Teano e va a lavorare a Prato che diventa la sua nuova città, anche se Teano resta il suo luogo della memoria, delle emozioni, della nostalgia. Ha pubblicato nove libri riscuotendo sempre attestati di stima e di simpatia. Tra le sue opere più note ricordo “Carme alla mia terra” 2004, “Tornerò a riprendermi il sole”, 2005 (poesie), “Cose della mia terra” 2006, “Settecannelle” 2010, “Testamento Breve” 2007 (poesie), “Trasmigrazioni” 2013 (poesie), “ La costellazione dell’impossibile” 2015 (poesie) , “Il mio viaggio” 2018, (poesie) “Canti d’amore” 2021. Quest’ultima antologia poetica, dedicata all’amore, è il tentativo riuscito di mettere insieme le sue poesie più belle e significative.