Teano. La Guardia di Finanza sequestra piante di marijuana

(Caserta24ore) TEANO. Importante operazione di servizio eseguita dai Finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca inerente al sequestro di piante di cannabis, all’interno di un terreno situato in contrada San Giuliano del comune di Teano e all’arresto in flagranza del responsabile del reato. Le piante, delle dimensioni di circa 2 metri, erano pronte per essere raccolte e messe in lavorazione per la produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana quantificabile nell’ordine dei 12 kg, per un valore sul mercato dello spaccio illegale pari a oltre 100 mila euro.

dal Maresciallo Aiutante Mauro Grossi.