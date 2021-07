Ddl Zan, Pro Vita & Famiglia: “Pd, M5S e Leu fanno saltare la mediazione per ideologia

(ilMezzogiorno) ROMA “E’ saltata la mediazione sul Ddl Zan in Commissione Giustizia del Senato a causa di Pd, M5S e Leu. E’ la prova che questa proposta di legge è solo una battaglia ideologica e che, in realtà, più che tutelare gli omosessuali, le lesbiche, i bisessuali e i trans si vuole solo tappare la bocca a chi si batte perché si possa sempre dire che un bambino ha bisogno di una madre e di una padre” ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, dopo la notizia della diretta calendarizzazione in Aula del Ddl Zan.

“Grazie a chi ha tentato di tutto per evitare questo esito. Il fronte contrario al Ddl Zan è ormai ampio e va dal Vaticano ai Radicali, dai Comunisti Italiani a insigni giuristi, dai sociologi di sinistra fino alle femministe” ha proseguito la nota di Pro Vita & Famiglia. “Ora c’è solo da sperare che l’atteggiamento di sinistra e 5 Stelle venga in qualche modo punito per tanta arroganza e per aver scelto di non trovare un accordo prima, giocando sulla pelle degli italiani: dei genitori, dei bambini e delle donne che saranno le vere vittime di questa forzatura voluta dalle lobby arcobaleno. Per contrastare questa scelta totalitaria abbiamo deciso di lanciare oggi il nostro video documentario informativo che svela i pericoli di questo disegno di legge liberticida e contrario ad ogni forma di democrazia. Si vanno a scovare ombre, dubbi e rischi tramite le parole di politici, esperti, medici, giornalisti, personaggi dello spettacolo e professionisti come: Hoara Borselli, Jacopo Coghe, Giuseppe Cruciani, Massimo Gandolfini, Mario Giordano, Maria Giovanna Maglie, Giorgia Meloni, Cesare Mirabelli, Costanza Miriano, Simone Pillon, Mauro Ronco, Matteo Salvini, monsignor Antonio Suetta e Antonio Tajani e la testimonianza di tre genitori che hanno già vissuto sulla loro pelle l’anticipazione del Ddl Zan” ha concluso Jacopo Coghe, vice presidente di PV&F.