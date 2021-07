Valle di Maddaloni. Servizio Civile alla Pro Loco Valle

(Caserta24ore) MADDALONI Il servizio civile universale nasce con l’obiettivo di consentire ai giovani volontari di mettersi al servizio della patria, dell’educazione, della pace tra i popoli e promuovere i valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Anche a Valle di Maddaloni il 24 giugno 2021 è cominciato il Servizio Civile Universale, e quattro giovani volontari collaboreranno insieme alla ProLoco Valle per l’educazione e la promozione culturale, paesaggistica e ambientale, in provincia di Caserta. I volontari dovranno promuovere eventi e iniziative per sensibilizzare i cittadini ad essere parte attiva della società. Il loro compito sarà, inoltre, sarà quello di occuparsi delle attività svolte dalla Pro Loco Valle.

I giovani volontari coinvolti per la realizzazione del progetto ‘Conoscere il bene per partecipare al bene’ sono: Farina Domenico, di Maio Maria Ilenia, Posillipo Umberto, D’addio Francesco Pio, affiancati dall’OLP, Domenico Mauro. Per i quattro ragazzi sarà un anno ricco di impegni e obiettivi da raggiungere, ma soprattutto un anno di formazione e crescita, sia personale che professionale. Intanto i volontari hanno bandito il concorso ‘’Balconi in Fiore’’, un modo per dare significato e bellezza al paese.