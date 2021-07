PRESTO LA POLIGAMIA SARA’ LEGGE EUROPEA

(da Fondazione Novae Terrae) Un vento sta attraversando l’Europa e il Mondo intero. Vuole convincere che la famiglia non è quella in cui crediamo da migliaia di anni. Quella per cui il matrimonio sia solo quello tra persone di sesso diverso ora però necessita una ulteriore precisazione… Se hanno diritto di sposarsi le persone dello stesso sesso, cosa mai vista nella storia dell’Umanità, perchè i musulmani non dovrebbero poter praticare

la poligamia ? Nei paesi islamici è permesso avere sino a 4 mogli.

«…se è solo una questione di diritti civili, ebbene anche la poligamia è un diritto civile….» ha affermato Hamza Roberto Piccardo, eletto nel 2005 portavoce dell’European Muslim Network, parlando dell’argomento.

In Italia ci sono già piu’ di 20.000 casi accertati di poligamia (all’anno 2016 perché non ci sono dati ufficiali piu’ recenti), matrimoni celebrati nelle moschee che se per ora non hanno valore legale in Italia, ne hanno certamente per i fedeli musulmani (fonte Associazione Donne Marocchine in Italia) e si stima che in tutta Europa vi siano più di 100.000 unioni poligame. In Africa in 26 Stati la poligamia è legale, in Asia in 25 ed altre 20 Nazioni viene tollerata. Di fronte a questi numeri nascerà presto un movimento per la legalizzazione della poligamia in Europa. Vi è anche un sito inglese, SecondWife.com, fondato da un imprenditore pachistano Azad Chaiwale, che aiuta i musulmani a trovare la seconda moglie ed ha avuto un boom di iscritti in pochissimi giorni.

In Inghilterra, già nel 2008 venivano riconosciuti i matrimoni poligami celebrati nei paesi nei quali il rito è legale , con il diritto per il marito di ricevere gli assegni familiari per ogni moglie “aggiuntiva”…. (fonte corriere.it ). In Sudafrica, Paese che ammette da tempo la poligamia, qualche giorno fa è stata presentata una proposta di legge che vorrebbe rendere legale anche la POLIANDRIA, cioè un matrimonio tra una donna e piu’ uomini (fonte La Repubblica del 28 giugno 2021 ). Quindi il passaggio successivo potrebbe essere il matrimonio omosessuale multiplo, per rispettare i diritti di tutti…”