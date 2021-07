Pozzuoli. A Castelnuovo il percorso di canonizzazione del Beato Don Giustino Russolillo

(Caserta24ore) POZZUOLI (Na) Venerdì 9 luglio 2021, alle ore 11.00, presso l’Antisala dei Baroni, nel suggestivo Complesso monumentale di Castel Nuovo, sarà presentato il percorso di canonizzazione del Beato Don Giustino Maria Russolillo. Dopo 1700 anni la diocesi di Pozzuoli (vedrà canonizzato) avrà un nuovo Santo: Don Giustino, sacerdote e fondatore della Società delle Divine Vocazioni (noti come Vocazionisti), della Congregazione delle Suore delle Divine Vocazioni, e delle Apostole della santificazione universale.

Nato a Pianura (Napoli) , terzo di dieci figli, Giustino Maria Russolillo viene ordinato sacerdote il 20 settembre del 1913 nella Cattedrale di Pozzuoli e, come dice il nome della sua opera, si spese a servizio delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, di cui sentì fin da giovanissimo il valore inestimabile per la Chiesa. “Fatti Santo” era l’invito con cui si accomiatava. Dopo essere passato per numerose prove e incomprensioni in vita, ora sarà canonizzato. Un lungo percorso di cui parleranno il padre generale della Congregazione, Padre Antonio Rafael do Nascimento, e la Madre generale, Suor Chiara Stella Vitale. Sarà presente anche il Postulatore della causa di canonizzazione, padre Giacomo Capraro e il Presidente della Commissione Centrale per la Canonizzazione Don Salvatore Musella.