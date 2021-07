Benevento. I Carabinieri riconsegnano al Vescovo i libri antichi rubati

(IlMezzogiorno) BENEVENTO Sabato 10 luglio 2021, alle ore 18.00, nel Salone “Leone XIII” del Palazzo Arcivescovile di Benevento in Piazza Orsini, 27, si terrà una manifestazione nel corso della quale il maggiore Giampaolo Brasili, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, consegnerà a S. E. l’Arcivescovo mons. Felice Accrocca il seguente materiale illecitamente sottratto e recuperato nel mercato dell’antiquariato:

Un manoscritto del sec. XVIII riguardante la traslazione di S. Bartolomeo (anno 1729) dalla basilica medievale alla nuova fatta costruire dal card. Vincenzo Maria Orsini (dal 1724 papa Benedetto XIII);

Il Synodicon Dioecesanum S. Beneventanae Ecclesiae, stampato a Benevento nel 1723 nella Tipografia Arcivescovile;

Raccolta di Sinodi orsiniani dal primo al decimo (anni 1686-1695);

Raccolta di Sinodi orsiniani dal ventunesimo al trentaquattresimo (anni 1706-1719).

I volumi saranno conservati nella Pubblica Biblioteca Arcivescovile “F. Pacca”, catalogati e consultabili dagli utenti. Si ringrazia vivamente il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, in particolare il maggiore Brasili, il maresciallo Romano e l’appuntato Ascione per la grande disponibilità, per la quotidiana azione svolta per la salvaguardia del Patrimonio culturale, per la professionalità dimostrata.