Caserta. Iniziata la XXIV settimana biblica nazionale con il Libro dei Salmi

(Caserta24ore) CASERTA Presso la Biblioteca Diocesana, in via del Redentore 58 è iniziata la XXIV Settimana Biblica di Caserta che si concluderà venerdì 9 luglio. Il Vescovo Mons. Pietro Lagnese commentando il profeta Geremia “Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità, la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti” – ha evidenziato – come le parole del profeta Geremia, siano un ottimo auspicio per l’inizio di questa Settimana Biblica, infatti mons. Lagnese ha messo in risalto come la parola possa diventare gioia e letizia dopo aver vissuto la pandemia con questa settimana dedicata al Libro dei Salmi e che la Parola di Dio possa diventare gioia e letizia per la nostra comunità, con la protezione di Maria donna della Parola che ci segua in questo nuovo appuntamento biblico. Poi il Vescovo ha rivolto un affettuoso saluto di pronta guarigione a Papa Francesco. Successivamente ha rivolto un pensiero a don Valentino Picazio che con grande abnegazione, zelo ed entusiasmo è riuscito con il suo staff ad organizzare questa ventiquattresima edizione, poi il presule ha salutato affettuosamente i relatori sac. Prof. Sebastiano Pinto, docente si Esegesi dell’Antico Testamento presso la Facoltà Teologica Pugliese (Bari) e il sac. Prof. Eusebio Gonzàlez, docente di esegesi dell’Antico Testamento presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Poi con grande sorpresa, mons. Lagnese ha salutato il neo Vescovo ausiliare di Pozzuoli don Carlo Villano che è intervenuto inaspettatamente. Parole di speranza quelle pronunciate dal neo Vescovo, approfondire i Salmi ha evidenziato vuol dire imparare a pregare con la Parola di Dio. Infine il Vescovo di Caserta in merito al Libro dei Salmi ha citato Santa Teresa d’Avila, Martin Lutero e Friedrich Nietzsche. Poi nel pieno rispetto delle norme anticovid – ha sottolineato don Valentino Picazio – circa cinquanta partecipanti hanno seguito in presenza, mentre molti altri hanno partecipato in collegamento on line, come ad esempio dalla sala Moscati del Buon Pastore, dove Don Antonello ha organizzato un collegamento per far conoscere e meditare con questa grande opportunità i Salmi. Infine, in maniera itinerante i relatori Pinto e Gonzàlez, saranno ospiti di alcune parrocchie, oggi è stata la volta della parrocchia di Santa Croce di Casagiove e Buon Pastore di Caserta, mentre martedì 6 luglio saranno ospiti delle parrocchie di Sant’Andrea di Capodrise e San Giovanni Paolo II di Marcianise, mercoledì 7 luglio Santa Maria degli Angeli di San Nicola La Strada e Santa Maria Immacolata di Maddaloni e giovedì 8 luglio sarà la volta delle parrocchie di San Bartolomeo Apostolo in Centurano e Nostra Signora di Lourdes di Caserta.