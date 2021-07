Calvi Risorta. Sul comune e’ possibile firmare per il referendum sulla giustizia

E’ partita la raccolta firma per il referendum. Lo scorso primo luglio, il segretario della Lega on. Matteo Salvini si era recato presso l’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, a portare la solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria accusati dalla Procura delle violenze avvenute nell’istituto. In quell’occasione il coordinatore della lega dell’Agro Caleno e’ stato incaricato di coordinare la raccolta. Il parlamentare ha tenuto a precisare che gli agenti coinvolti hanno sbagliato, ma non si può assolutamente generalizzare e parlare di violenza per l’intero corpo di Polizia, che ogni giorno lavora con serietà e senso di giustizia. Sono intervenuti i rappresentanti della Lega nei territori della prov. di Caserta, il segretario provinciale Salvatore Mastroianni on. Gianluca Cantalamessa, l’europarlamentare Valentino Gran.