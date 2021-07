Caserta. Le star della lirica Netrebko e Eyvazov aprono l’estate da Re alla Reggia

(Caserta24ore) CASERTA Dal 6 luglio al 4 agosto concerti e recital. Grande attesa per Riccardo Muti

Al via “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta”. Grande emozione per la rassegna giunta alla sua sesta edizione e per lo spettacolo che torna finalmente dal vivo, con il pubblico che – con tutte le precauzioni dovute – potrà assistere di nuovo ai concerti e alle performance di grandi artisti della classica e dell’opera.

Sono, infatti, due star internazionali della lirica ad inaugurare martedì 6 luglio alle 21 il palco scenografico di piazza Carlo di Borbone, con alle spalle il monumento maestoso della Reggia vanvitelliana.

Anna Netrebko, il soprano russo, regina indiscussa della lirica, e il suo compagno di vita e di scena Yusif Eyvazov, regalano a Caserta un Gran Gala Lirico, con l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Piergiorgio Morandi. Una coppia sinergica, con le loro voci che si fondono personificando gli eroi tragici del melodramma. Alla loro straordinaria capacità interpretativa e alla loro unicità vocale sono, infatti, affidate le più celebri pagine dell’Opera Lirica e alcune belle arie da Salotto Italiane.

Nella prima parte del programma

Giuseppe Verdi, Otello | Già nella notte densa

Giuseppe Verdi, La forza del destino | Sinfonia | O tu che in seno agli angeli| Pace, pace mio Dio

Giacomo Puccini, Manon Lescaut | Intermezzo

Giacomo Puccini, Tosca | E lucevan le stelle | Vissi d’arte

Giacomo Puccini, La bohème | O soave fanciulla

Nella seconda parte

Pietro Mascagni, Cavalleria rusticana | Intermezzo | Mamma, quel vino è generoso

Ruggero Leoncavallo, Pagliacci | Stridono lassù

Gerónimo Giménez, La boda de Luis Alonso | Intermezzo

Agustín Lara, Granada

Luigi Arditi, Il bacio

Mario Lanza – Ernesto De Curtis, Non ti scordar di me

Un’unione speciale, la loro, che si declina anche nella vita privata. La passione che li unisce si intreccia con quella dei ruoli di cui sono protagonisti, impreziosendo la scena con i propri sentimenti reciproci.

Mille i posti allestiti nella piazza monumentale, che vedrà esibirsi anche l’ensemble austriaco di trombe Mnozil Brass l’8 luglio e il concerto attesissimo dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti sabato 10 luglio.