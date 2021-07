Caserta. Celebration Italia, il 10 luglio al via il “#ServeDay 2021”

(Caserta24ore) CASERTA L’evento mondiale al servizio delle città si terrà anche a Caserta. Celebration lancia un appello alla città: “Venite ad aiutarci, ci servono braccia e attrezzi, ma soprattutto vogliamo creare connessioni operative per il territorio”. Che cos’è il Serve Day? Si tratta di un evento mondiale con il quale le associazioni cristiane e le chiese di tutto il mondo hanno l’opportunità di mettersi al servizio delle proprie comunità locali e condividere l’amore di Dio attraverso atti pratici di gentilezza. Con l’ashtag #Serveday2021 più di 1000 realtà cristiane collegate in tutto il mondo, Asia, America ed Europa dedicheranno almeno un giorno all’anno ufficialmente (ovviamente anche più di uno) a servire la città nella quale operano e sono insediati. E’ un giorno dedicato al servizio e al volontariato per il bene del territorio sul quale si è in qualche modo radicati. Celebration Italia ha scelto sabato 10 luglio per prestare le proprie “braccia”, o qualsiasi altra cosa sia utile, al servizio del territorio comunale, insieme ai cittadini che vorranno aggiungersi all’iniziativa. La scelta di quest’anno è ricaduta su Piazzetta Agnesi, lo spazio antistante l’ex ristorante dei Fratelli La Bufala nel Parco Cerasole a Caserta. I volontari si metteranno a disposizione per la pulizia delle aiuole, la tinteggiatura delle ringhiere, la pulizia della fontanina, la manutenzione di alcune giostrine e per quanto possibile nel corso della mattinata, creare un punto d’ascolto con il quartiere, anche per discutere di futuri interventi. Inoltre, allo stesso tempo un altro team di volontari provvederà a distribuire una raccolta alimentare alle famiglie in difficoltà, attività che in realtà non si è mai fermata dall’inizio della pandemia. “Il #ServeDay è un giorno importante per tutte le nostre comunità – ci spiegano John e Marianna Tufaro responsabili di Celebration Italia – servire la città, mettersi a disposizione del territorio è necessario per assimilare sempre più la cultura del donarsi, del volontariato, i nostri ragazzi hanno assolutamente bisogno di essere formati in questo senso. E anche quest’anno abbiamo coinvolto gli amici americani di Celebration che sono di servizio alla base U.S. Navy di Gricignano di Aversa e che frequentano la nostra comunità, desiderosi di connettersi con le attività del territorio”. Questa è già la terza edizione del #ServeDay su Caserta, l’anno scorso nell’edizione post lockdown del 2020 Celebration si mise al servizio della Rete Caserta Città Viva, per ripulire e fare opere di manutenzione all’interno della villetta di Parco degli Aranci. L’anno precedente ancora, nel 2019 nella stessa occasione, furono affiancati i ragazzi di Generazione Libera per pulire il giardino della struttura loro affidata dal Comune di Caserta, a Tuoro.

Si inizia alle ore 8.00 presso la sede di Celebration Italia, in via Santa Chiara 16 a Caserta – luogo in cui avverrà anche la distribuzione alimentare – e presso cui verrà offerta una colazione a tutti i volontari e i partecipanti prima di iniziare la giornata che prenderà il via alle 9.00. Chiunque voglia unirsi a questa giornata di servizio e volontariato può telefonare per info al numero del broadcast di Celebration Italia +39 3515024409 o iscriversi direttamente al link https://celebrationitalia.com/serve-day-2021-ita cliccando sulla sezione di lingua italiana e compilando il form. Si raccomanda di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il mercoledì 7 luglio per consentire all’associazione di avere contezza delle risorse umane e del materiale utile allo svolgimento dell’iniziativa. Appuntamento dunque sabato mattina 10 luglio alle ore 8.00 a via Santa Chiara n.16 per la colazione e alle ore 9.00 a Piazzetta Agnesi, Parco Cerasole Caserta. Una squadra di volontari sarà presente non solo per pulire l’area ma anche per conoscere i residenti e parlare con loro.