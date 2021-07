Aversa. Papa Francesco nomina don Carlo Villano Vescovo ausiliare di Pozzuoli

(Caserta24ore) AVERSA-POZZUOLI (Na) Comunicato della Diocesi: “Con viva gratitudine al Signore Dio che sempre chiama i suoi discepoli ad essere apostoli, annunciatori e testimoni del suo Vangelo nella vita della Chiesa e del mondo, la Diocesi di Aversa accoglie con gioia la decisione del Santo Padre Francesco di nominare il Rev. Sac. Don Carlo Villano a Vescovo Ausiliare di Pozzuoli. I Sacerdoti ed il popolo dei fedeli della Diocesi di Aversa ringraziano il Santo Padre Francesco per aver chiamato un sacerdote di questa comunità a servire la Chiesa nella dignità episcopale e, in questa scelta sentono viva la stima e l’affetto del Successore dell’Apostolo Pietro e il suo paterno incoraggiamento a progredire nella fedeltà al Vangelo. La nomina di don Carlo Villano a Vescovo Ausiliare della Diocesi di Pozzuoli invita le nostre due Chiese sorelle, illuminate dall’insegnamento dell’Apostolo Paolo, a vivere più intensi legami di comunione e di fraternità nel nome del Cristo Signore. Nel presentare a S. E. Mons. Gennaro Pascarella, Vescovo di Pozzuoli, e a Don Carlo Villano, eletto Vescovo Ausiliare, l’augurio di un intenso e gioioso ministero apostolico, la Diocesi di Aversa accoglie con sincera gratitudine la loro personale testimonianza di disponibilità a vivere in fraterna comunione la vocazione all’apostolato.