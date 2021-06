Prete attaccato brutalmente perché con la talare

(ilMezzogiorno) Padre Thomas è stato brutalmente attaccato ieri sera semplicemente perché è un prete cattolico. Attaccato perché portava la talare sacerdotale. Un uomo disarmato di 80 anni. Nessuna protesta; nessuna notizia. Per difendere, come è giusto, le minoranze, stiamo dimenticando le maggioranze. I vecchi andrebbero protetti, come i bambini, come gli uomini di colore, come le donne, come chi è oggetto di violenza. Forse per un prete non vale?