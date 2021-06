I primi martiri cristiani, bruciati vivi inchiodati alla croce.

(Caserta24ore) Oggi, 30 giugno, si ricordano i primi martiri della Chiesa di Roma, che non sono stati dei martiri qualsiasi, ma hanno sofferto dolori atroci. Anche se qualche ignorante si permette di ridicolizzare i dolori della Croce di Cristo. Quella dei primi martiri cristiani fu anch’essa una “Crocifissione”: Nerone li fece diventare delle fiaccole umane, cosparse di pece e fatte ardere nei giardini del colle Oppio. Poi vesti donne e bambini con pelle di animali e li lasciò in balia delle bestie feroci del circo. Una persecuzione che iniziò in quella orrenda estate del 64 e si prolungò fino al 67. Tra questi martiri anche san Pietro, crocifisso nel Circo neroniano e san Paolo, decapitato alle Acque Salvie. Per chi conosce queste cose, c’è veramente poco da ridere..