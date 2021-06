E’ una questione di civiltà

(da Fondazione Novae Terrae) Non è una questione di genere, è una questione di civiltà. Perchè si deve offendere Gesu’ Cristo rappresentandolo in questo modo? Perchè debbono offendere milioni di Cattolici? Perchè offendono il Crocifisso, e non fanno la stessa cosa con le altre religioni? Forse hanno piu’ rispetto dei cristiani nei confronti degli omosessuali? Bisognerebbe ricordiare che 340 milioni di Cristiani sono perseguitati nel mondo per la loro Fede e nel 2020 ben 4.761 cristiani sono stati uccisi per motivi religiosi e queste persone vistosamente vestiti vogliono far passare i cristiani per intolleranti? I Cristiani vengono considerati omofobi se si permettono di esprimere il loro sdegno di fronte a queste scene ingiuste, ma loro possono liberamente offendere il Cristianesino, Cristo, la Madonna, il papa. Non è giusto. Il Ddl Zan prevede l’istituzione della giornata per celebrare la libertà di genere, per insegnare ai bambini a scuola che tutto è permesso. Proprio nell’età in cui si forma il pensiero e la coscienza dei fanciulli, si vuol insegnare ai bambini che non c’e differenza tra rapporti tradizionali e rapporti omosessuali. Che confusione verrebbe ingenerata in questi fanciulli ? Si vorrebbe insegnare che si puo’ infangare il nome di Cristo, ma non si puo’ esprimere liberamente il proprio parere. Il fatto che il Cristianesimo sia rispettoso degli altri, non vuol dire che i Cristiani sono tenuti a subire passivamente e non poter esprimere il proprio dissenso su ciò che non condividono.