Caserta. “Caserta Decide” a proposito dei rifiuti in Via Tedeschi

(Caserta24ore) CASERTA “Abbiamo denunciato alle autorità competenti l’interramento di rifiuti avvenuto questa mattina a Via Tedeschi a Caserta. Non si può continuare in questo modo, vigileremo su qualsiasi reato ambientale si palesi ai nostri occhi e saremo pronti a intervenire, anche denunciando nei casi più estremi” dichiara Raffaele Giovine, di Caserta Decide. “Quanto accaduto deve essere immediatamente chiarito dalle autorità competenti, come Caserta Decide non permetteremo in alcun modo che tali omicidi contro la terra in cui viviamo siano ancora tollerabili. La nostra salute non può essere messa in vendita in cambio di speculazioni ambientali che rischiano di portare ai cittadini e alle cittadine tumori e malattie di ogni tipo. Parafrasando Don Peppe Diana, per amore del nostro popolo non taceremo! “