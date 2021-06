(Caserta24ORE) Trentola Ducenta) IL 29 giugno, il carissimo don Marcellino Cassandra, guida spirituale delle Parrocchie di San Michele Arcangelo, in Trentola Ducenta (CE) e di quella di San Sossio, in Villa Literno (CE), festeggia con entusiasmo e gioia 23 anni di instancabile servizio il suo ministero sacerdotale. Infiniti auguri da tutti i fedeli Amorevolmente guidati dal carissimo padre Marcellino. (Auguri arrivati in redazione dai parrocchiani