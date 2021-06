Mariglianella, Pergamene al dirigente e ai docenti del “Carducci” pensionandi

(IlMezzogiorno) MARIGNANELLA (Na) Nella mattinata di venerdì 25 giugno 2021, en plein air date le alte temperature stagionali, nel cortile dell’Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” di Mariglianella è stata svolta la cerimonia di saluti dei pensionandi del 2021, del Dirigente Scolastico, Roberto Valentini e dei docenti, Immacolata Amorosini, Felicia Gentilini, Rosaria Russo, Vincenza Zappone e Marta Spiezia. L’Amministrazione Comunale ha consegnato ad ognuno di loro pergamene di attestazione di stima e ringraziamento, attraverso la partecipante delegazione guidata dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, figlio della docente Rosaria Russo, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, Ten. Andrea Mandanici, dall’Assessore allo Sport e Spettacolo e Vicesindaco, Felice Porcaro, dal Consigliere comunale delegato, Giovanni Corbisiero, figlio della docente Immacolata Amorosini.

Erano presenti l’ex Sindaco di Mariglianella, oggi Consigliere della Regione Campania, On. Felice Di Maiolo, il quale ha rivolto un breve ed inteso saluto a tutti i presenti. Infine non ha fatto mancare la sua affettuosa partecipazione il Parroco di Mariglianella, Don Ginetto De Simone, già impegnato nella giornata di vigilia della celebrazione del 50° Anniversario del suo Sacerdozio. Erano in platea i docenti ed i rappresentanti del Consiglio d’Istituto il cui Presidente, Antonio Mautone, ha espresso il proprio saluto così come ha fatto anche l’ex Dirigente Scolastico, Giovanna Afrodite Zarra.

Il pensionando Dirigente Scolastico, Roberto Valentini, ha ricordato prima il processo evolutivo dell’istituzione scolastica a livello storico nazionale, da «una scuola triste e chiusa, inefficiente ed inefficace che per fortuna dagli Appennini ha ricevuto discesa del vento di Don Milani, da Barbiana, che ci ha insegnato a lavorare tutti quanti insieme. Noi ce la siamo portata avanti questa risorsa del lavorare tutti insieme come fossimo un unico corpo che ci ha permesso di superare anche questo Annus Horribilis» e poi ricordato «il lavoro di tutti docenti, quello svolto insieme all’Amministrazione Comunale e la collaborazione dei genitori nelle iniziative ricreative e solidali».

Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, ha affermato: «Per me è un onore ed un piacere poter condividere con voi questa giornata di festa. Ovviamente sarebbe stato più bello se ci fosse stata anche mia madre, purtroppo assente per motivi familiari e per cui vi porto i suoi cari saluti. A lei come a voi altri pensionandi auguro un lungo e felice pensionamento ed il raggiungimento di nuove mete con nuove emozioni. A lei preside va il mio ringraziamento per quanto di buono ha prodotto da noi a Mariglianella dove conclude brillantemente la sua carriera. Approfitto della presenza di tutti i docenti e del Consiglio d’Istituto per rivolgere a voi tutti un caloroso e sincero abbraccio da parte mia e da parte di tutti i vostri e nostri studenti. La vostra è già una missione difficile che quando poi viene svolta in un periodo di pandemia diventa quasi impossibile. Ma grazie alle vostre capacità, competenze e dedizione alla vostra professione non avete fatto mancare nulla ai nostri ragazzi, soprattutto l’affetto e l’amore nutriti per ognuno di loro e che siete stati capaci di trasmettere loro anche a distanza. Veramente grazie di vero cuore, a nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e della Comunità di Mariglianella».