Sparanise. il prof. Bartolomeo Pirone dona i suoi tantissimi libri alla Biblioteca del Foscolo

(Paolo MESOLELLA) SPARANISE. IL PROF. BARTOLOMEO PIRONE DONA ALTRI SUOI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL FOSCOLO CHE SI ARRICCHISCE DELLA SUA STERMINATA BIBLIOGRAFIA DI STUDI ORIENTALI. Il prof. Bartolomeo Pirone eccellente Docente universitario sparanisano questa mattina ha regalato alla Biblioteca “Don Francesco D’Angelo”, dell’ISISS Foscolo di Sparanise altri suoi libri che si aggiungono ai precedenti 70 suoi saggi sulla cultura araba mussulmana e sui santi martiri cristiani orientali. Saggi, monografie, atti di Convegni, guide storiche e archeologiche, scritti e pubblicati dal professore sparanisano in quarant’anni di carriera universitaria, per le case editrici e le università più note ed importanti per lo studio della cultura araba ed orientale. Una bibliografia veramente sterminata. Ha insegnato, infatti, Lingua e cultura araba e tenuto conferenze all’Università “Orientale “ di Napoli, all’Università Laterananense di Roma, all’Università di Macerata e presso le università del Cairo, di Beirut, di Damasco, di Tripoli, di Libia e di Gerusalemme. Nato il 30 maggio 1943 a Sparanise, il prof. Bartolomeo Pirone ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e si è laureato in Lingue e Civiltà Orientali, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, dove ha in seguito insegnato presso la Facoltà di Studi Arabo-Islamici come professore ordinario di Lingua e Letteratura araba. Ha insegnato per dieci anni “Dialogo islamo-cristiano” nel convento di Assisi. Per molti anni è stato professore presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, dove ha svolto corsi di Introduzione all’Islàm e di confronto tra Islàm e Cristianesimo. Ha vissuto a lungo nei Paesi Arabi e in Palestina ed ha seguito per un anno un corso di scienze islamiche nella moschea al-Aqṣà di Gerusalemme. È autore di numerosi libri di filosofia, teologia, storia arabo-cristiana, agiografia e opere di scrittori arabi contemporanei e articoli sulla religiosità islamica. Nel novembre 2010 è stato nominato Accademico dell’Ambrosiana di Milano ed è membro del Centro Francescano di Studi Cristiani Orientali del Cairo. Il prof. Pirone ha pubblicato libri per le edizioni Terra Santa di Milano, per le case editrici Jaca Book e Italia Letteraria di Milano, Morcelliana, Portalupi di Casale Monferrato, la Porziucola di Assisi, per il Centro Francescano di studi cristiani orientali di Gerusalemme e del Cairo, per le università e in altre case editrici ancora. Di seguito alcuni titoli di suoi interessantissimi libri donati alla biblioteca del Foscolo a Sparanise: Infedeli (I cristiani sotto il dominio del’islam) Edizioni Terra Santa 2019, “Sillabando vivo” ETS 2020, I Francescani e i Maroniti ETS 2019, Gibran lazzaro e la sua amata ETS 2019, Iran, Guida Storico-archeologica, ETS 2017, Sotto il velo dell’Islam (tutto quello che non sappiamo sull’Islam”, Edizioni Terra Santa 2016; In nome di Dio Misericordioso, la misericordia nel Corano, Edizioni Terra Santa 2015; San Paolo letto da Oriente (Atti del Convegno Internazionale paolino, Damasco 2009), vol. 1 in arabo, vol. II in Italiano; Agapio di Gerapoli, Storia Universale, edizioni Terra Santa , 2013; Vite di Santi egiziani. Edizione Terra Santa 2012; I Francescani e i Maroniti (1233 – 1516) edizioni Terra Santa, 2012; I novantanove nomi di Allah, Lateranum Roma 2012; Vita di San Macario, Studi orientali cristiani, Cairo – Gerusalemme, 2008; L’Islam nel ciclo salgariano, ed. università di Macerata 2008; Gli albori dell’Islam in tre storici arabo-cristiani, Roma 2007; Cristianesimo e Islam in dialogo. Lateranum, 2007; La figura del vescovo nella tradizione copta, Lateranum 2005; Considerando l’Islam. Linee di religiosità essenziale, Lateranum, 2003 – 1; Considerando l’Islam. Linee di religiosità essenziale , Lateranum 2003 – 2; Considerando l’Islam. Linee di religiosità essenziale , Lateranum 2003 – 3; La tradizione dei testi evangelici nell’amiente di Muhammad, Morcelliana, 1997; Descrizione di Gerusalemme e altri luoghi santi nel Codice Vat. Arabo 286, Cairo – Jerusalem 2006; Considerazioni su Dante e alcune fonti islamiche , Napoli 2005; Traduzione della vita di Paolo di Tamma, Cairo – Jerusalem 2005; La moschea e l’Islam, Portalupi editore, Casale Monferrato 2004; Viaggio in Terra Santa di Hyas Gadhah, Cairo – Jerusalem, 2004; Il capitolo sulla croce nella Summa sui principi della religione, Cairo – Jerusalem, 2003; Fedeltà e passionalità nella trilogia di Nagib Mahfuz, Napoli l’Orientale 2002; Miha il nu Aymah Aforismi di una vita, in Oriente Moderno 2001; Matilde Serao in Terra Santa, Cairo – Jerusalem, 2001; Fenomenologia della rivelazione nel corano, edizioni Porziuncola, Assisi 2000; Fede ed intelletto nel Corano, Edizioni Porziuncola, Assisi 2000; Cristo e Anticristo nell’escatologia islamica, in Memoria biblica e letteratura, Napoli 2005; Una recensione più lunga della vita di Sant’Arsenio, Cairo – Jerusalem 2000, Un altro manoscritto sulla vita e sul martirio del nobile Q.R. , Napoli 1999; Cronache dell’Egitto fatimide e dell’impero bizantino (937 – 1033) Jaca Book, 1998; Summa dei principi della religione Vol. I e II, Cairo Gerusalemme, 1998; La vita di S. Arsenio in una fonte araba, Cairo – Jerusalem, 1998; Vita dei santi Massimo e Domezio nelle fontri arabe, Cairo – Jerusalem, 1998; Per un’introduzione allo studio dell’Islam, Lateranum, Mursia, 1998; Esperienza mistica nell’Islam, Roma 1997; Note sul viaggio di Angelo De Gubernatis in Terra Santa, Napoli 1997; Libro delle obbligazioni dei cristiani, Cairo – Jerusalem,1995; Un altro frammento della vita di S. Stefano Sabaita, Cairo – Jerusalem 1995; La presa di Gerusalemme nel sermone del Monaco Strategio, Cairo –Egitto, 1995; Un ricordo che non si spegne (Alessandro Bausani) Napoli 1995; Sangue e icone nella tradizione della chiesa egiziana, Roma 1993; Leonzio di Damasco, Vita di Santo Stefano Sabaita, Cairo – Gerusalemme 1991; Il tema del sangue nelle epistole dei fratelli della purità, Roma 1991; A proposito di due toponimi nella vita di Santo Stefano sabaita, Cairo – Jerusalem 1991; Testimonianze di Eutichio sui luoghi santi, Cairo – Jerusalem 1990; Il tema del sangue nella passio dei martiri Esna, Roma 1989; I manoscritti di Dair Al – Muharraq, Le Caire – Jerusalem 1988; Eutichio di Alessandria. Gli Annali, il Cairo 1987; Un poeta nel sogno di ieri (70° Roberto Rubinacci), Napoli 1985; Gibram Khalil Gobran Lazzaro e la sua amata. Jerusalem 1982; Annotazioni e rimembranze (con Guido Parisi) Editrice Italia Letteraria , 198; Versi dal deserto, Mincione, Sparanise 1978; Il sistema filosofico religioso di Mjha il Nu aymah, Oriente Moderno, Roma 1977; Note e osservazioni in margine a due manoscritti cassinesi, all’Insegna del Giglio. Molto belle ed interessanti anche le sue poesie, come quelle racchiuse in “Versi dal deserto” (Sparanise 1978) e in “Sillabando vivo” pubblicato da ETS nel 2020.”La mia vita è come grappolo al tralcio./Angoscia è solo sapere/qual cesoia impietosa reciderà/ il suo gracile gambo/ e per me l’abisso/ sarà letto di smarrimenti”.